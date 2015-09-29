更新版 1-台湾气象：杜鹃台风造成至少二死，金融市场休市一日

(更新台风灾情)

路透台北9月29日 - 台风杜鹃侵袭台湾，根据中央灾害应变中心的统计，至周二上午为止造成二人死亡，324人受伤。台湾金融市场周二也因台风休市一日。

根据内政部中央灾害应变中心最新统计，电力供应方面则有逾190万户停电，逾18万户停水。交通方面，周二则有国际航线共有88航班取消，51班次延误。

此外，资料也显示，目前也因台风撤离1.2万人，收容人数逾二千人。

台湾台北市政府周一晚间宣布，登陆后由强台减弱为中台的杜鹃(DUJUAN)台风侵袭台湾，周二(29日)全日停止上班，台湾金融市场包括股市、期市、债市和汇市休市一日，交割顺延。