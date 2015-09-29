更新版 1-台湾气象：杜鹃台风造成至少二死，金融市场休市一日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(更新台风灾情)
路透台北9月29日 - 台风杜鹃侵袭台湾，根据中央灾害应变中心的统计，至周二上午为止造成二人死亡，324人受伤。台湾金融市场周二也因台风休市一日。
根据内政部中央灾害应变中心最新统计，电力供应方面则有逾190万户停电，逾18万户停水。交通方面，周二则有国际航线共有88航班取消，51班次延误。
此外，资料也显示，目前也因台风撤离1.2万人，收容人数逾二千人。
台湾台北市政府周一晚间宣布，登陆后由强台减弱为中台的杜鹃(DUJUAN)台风侵袭台湾，周二(29日)全日停止上班，台湾金融市场包括股市、期市、债市和汇市休市一日，交割顺延。
中央气象局的最新气象资料显示，杜鹃台风已在周二上午由金门北方进入福建，继续向西北移动。大台北地区、高雄、屏东已脱离其暴风圈，澎湖、金门、马祖及桃园至台南地区风雨持续中。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”