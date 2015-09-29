中国财政：第二批PPP示范项目公布，总投资6,589亿元--财政部

路透北京9月29日 - 中国财政部周二公布了关于公布第二批政府和社会资本（PPP）合作示范项目的通知，包括确定北京市兴延高速公路项目等206个项目，总投资金额6,589亿元人民币。

财政部网站刊登的公告称，按照能进能出的示范项目管理要求，因项目不具备继续采取PPP模式的实施条件，将青岛体育中心项目和胶州湾海底隧道一期项目、江苏省昆山市现代有轨电车项目调出第一批政府和社会资本合作示范项目名单。

通知要求相关财政部门要切实履行财政职能，会同项目实施单位和有关部门，确保示范项目规范实施、按期落地，做好地区和行业平衡，防止项目财政支出责任累计超过本地区整体财政承受能力上限，确保财政中长期可持续性。

通知提到，加强对示范项目实施情况的跟踪管理，定期将项目实施方案、物有所值评价报告、财政承受能力论证报告、采购文件、合同文本等重要资料和数据录入财政部政府和社会资本综合信息平台。财政部将组织专家对前期实施情况进行验收，重点审查示范项目是否符合PPP模式的必备特征。验收不合格的，将不再作为示范项目推广。

PPP模式被本届政府视为稳经济扩投资的一种重要手段。为应对经济下行压力，中国正加快扩大投资规模。但对该做法的实际效果学界看法不一 。