日本股市：日经指数早盘大跌逾2%至八个月低位，受累于中国经济忧虑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“中国的工业企业利润数据令人失望，继续刺激有关经济成长的忧虑，许多投资者正在对日股获利了结，持有现金和另类投资，或将资本回流西方市场，这是一场很明显的投资避险转移。”
日本船运类股受创最重，因日本经济新闻报导Daiichi Chuo Kisen 最早在周二将申请破产保护。
该消息还冲击到其它因为需求疲弱而愁眉不展的船运企业，海运类股指数 跌6.2%。
商船三井 跌7.7%，川崎汽船 下滑4.1%。
中国数据不佳让钢铁等严重依赖中国需求的企业亦受到重创。
东证钢铁类股指数 跌5.2%，神户制钢 在下调财测后暴跌11.1%。
东证股价指数 跌3.1%至八个月低点1,393.82，所有33支成份股均下跌。JPX-日经400指数 下滑3.2%报12,480.09点。(完)
(编译 杜明霞/郑茵 审校 王丽鑫/孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”