日本股市：日经指数早盘大跌逾2%至八个月低位，受累于中国经济忧虑

“中国的工业企业利润数据令人失望，继续刺激有关经济成长的忧虑，许多投资者正在对日股获利了结，持有现金和另类投资，或将资本回流西方市场，这是一场很明显的投资避险转移。”

日本船运类股受创最重，因日本经济新闻报导Daiichi Chuo Kisen 最早在周二将申请破产保护。

该消息还冲击到其它因为需求疲弱而愁眉不展的船运企业，海运类股指数 跌6.2%。

商船三井 跌7.7%，川崎汽船 下滑4.1%。

中国数据不佳让钢铁等严重依赖中国需求的企业亦受到重创。

东证钢铁类股指数 跌5.2%，神户制钢 在下调财测后暴跌11.1%。

东证股价指数 跌3.1%至八个月低点1,393.82，所有33支成份股均下跌。JPX-日经400指数 下滑3.2%报12,480.09点。(完)