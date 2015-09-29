中国金融：银联卡境外取现设年度限额，每卡每年累计取现不超10万元人民币

路透上海9月29日 - 中国银联相关人士周二表示，根据国家外汇管理局最新要求，为进一步加强境外反洗钱工作力度、防范金融风险，中国境内发行的银联人民币卡在境外提取现金，除每卡每日不超过等值1万元人民币的上限外，增设年度限额，每卡每年累计取现不超10万元。

相关人士还指出，今年10月1日至12月31日期间，每卡累计境外取现不得超过等值5万元人民币。

他表示，银联卡已可在境外150多个国家和地区使用，在主要旅游目的地，受理银联卡的商户涵盖游客常去的商场、宾馆、景点，及超市、餐饮等日常消费类商户。银联卡持卡人在境外如有大额消费需求，可直接刷银联卡支付，没有必要大额取现。