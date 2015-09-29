中国金融：银联卡境外取现设年度限额，每卡每年累计取现不超10万元人民币

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海9月29日 - 中国银联相关人士周二表示，根据国家外汇管理局最新要求，为进一步加强境外反洗钱工作力度、防范金融风险，中国境内发行的银联人民币卡在境外提取现金，除每卡每日不超过等值1万元人民币的上限外，增设年度限额，每卡每年累计取现不超10万元。
相关人士还指出，今年10月1日至12月31日期间，每卡累计境外取现不得超过等值5万元人民币。
他表示，银联卡已可在境外150多个国家和地区使用，在主要旅游目的地，受理银联卡的商户涵盖游客常去的商场、宾馆、景点，及超市、餐饮等日常消费类商户。银联卡持卡人在境外如有大额消费需求，可直接刷银联卡支付，没有必要大额取现。
一般而言，境外取现成本较高，国内发卡银行会收取一定比例的手续费。不过近年来国内一些银行推出借记卡境外取现免手续费的优惠，这给那些希望将国内资金转移到境外的人带来一个新的通道，因为境外取现不涉及目前国内居民每人每年购汇不超过5万美元的限制。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”