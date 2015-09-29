中国股市：沪综指早盘收跌近2%，海外股市疲弱影响A股投资者信心

路透上海9月29日 - 中国股市沪综指周二早盘收市下跌近2%。分析师指出，长假临近A股市场本来成交清淡，而海外主要股市的普遍下跌亦影响到国内市场信心，大盘今天在明显低开后，呈现弱势震荡。

早盘收市时，沪综指 报3,043.847点，跌56.909点或1.84%，开盘该指数即跌1.5%。上海A股半日成交924亿元人民币，周一全日成交1,662亿元并创下逾10个月来新低。

“昨天小反弹没量配合，大家本来就有些犹豫，而周边市场的下跌更是给了离场的理由，毕竟长假七天，还不知道会发生什么事情呢。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏指出。

因国庆假期，中国股市自周四（10月1日）起至下周三（10月7日）休市，下周四恢复交易。