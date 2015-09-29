中国股市：沪综指早盘收跌近2%，海外股市疲弱影响A股投资者信心

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海9月29日 - 中国股市沪综指周二早盘收市下跌近2%。分析师指出，长假临近A股市场本来成交清淡，而海外主要股市的普遍下跌亦影响到国内市场信心，大盘今天在明显低开后，呈现弱势震荡。
早盘收市时，沪综指 报3,043.847点，跌56.909点或1.84%，开盘该指数即跌1.5%。上海A股半日成交924亿元人民币，周一全日成交1,662亿元并创下逾10个月来新低。
“昨天小反弹没量配合，大家本来就有些犹豫，而周边市场的下跌更是给了离场的理由，毕竟长假七天，还不知道会发生什么事情呢。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏指出。
因国庆假期，中国股市自周四（10月1日）起至下周三（10月7日）休市，下周四恢复交易。
美国股市周一收盘大幅下挫，因投资者担心中国经济趋势以及美国升息的潜在影响，纳斯达克综合指数 大跌3%，标普500指数 重挫逾2%。周二亚太市场上亦是大面积下跌，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 早盘跌2.2%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”