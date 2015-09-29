中国汇市：人民币早盘连四日走升，基本达到与离岸汇价靠拢的汇改目标

* 人民币早盘连四日走升，与中间价双创逾一周高点

* 与离岸价差亦明显收窄，昨日曾一度倒挂

* 即期与中间价及离岸汇价接近，基本达到管理层目的

* 人民币续升空间不大，短期料维持6.36-6.38区间整理

路透上海9月29日 - 人民币兑美元即期 周二早盘连四日走升，盘中一度逼近6.36关口，与中间价双创逾一周新高。交易员称，国庆长假临近，部分零售购汇需求仍不少，而人民币已升至近期波动区间顶部，且与离岸价差明显收窄，续升空间不大，短期料维持6.36-6.38区间整理。

他们并指出，离岸CNH 连续大涨之后今日小幅回落，目前两地价差已不足60个点子，基本达到管理层希望的汇价靠拢的汇改目标，预计价差再度大幅走阔的可能性亦有限。

“(离岸)昨天太猛了，有的头寸撑不住就平掉了，那边也有很多option(期权)头寸hedge(对冲)的时候，相应的也要sell spot(卖出)，从结果来看，两边靠拢的目的已经达到了。”一外资行交易员表示。

离岸CNH昨日大涨近400点子，一度触及6.3572元的一个半月新高，与在岸价差形成倒挂，这亦是8.11汇改以来首次出现。

另有市场分析人士指出，中国国家主席习近平出访美国期间，连续表态人民币不具持续贬值基础，同时美国对人民币加入SDR(特别提款权)也释出善意，令海外不少投机人民币续贬的仓位不得不平仓。

因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。

北京时间11:24，人民币兑美元 即期报6.3641元，上日收报6.369元。今日人民币兑美元中间价 报6.366元，上日中间价为6.3729元。人民币兑美元即期成交额 为84.13亿美元，上日半日为84亿美元。

全球汇市方面，日圆周二亚洲盘初全线走坚，受全球股市大跌引发的避险资金流动支撑，避险情绪严重拖累大宗商品货币。

新兴汇市方面，马币兑美元 周二一度跌至4.4700的17年新低，因对中国及全球经济状况的持续担忧打压风险偏好及亚洲货币。

中国外汇交易中心周二更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3640。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.579元,上日尾盘为6.5635元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3693/6.3698元, 上一交易日尾盘报6.3575元。