中国汇市：人民币早盘连四日走升，基本达到与离岸汇价靠拢的汇改目标

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 人民币早盘连四日走升，与中间价双创逾一周高点
* 与离岸价差亦明显收窄，昨日曾一度倒挂
* 即期与中间价及离岸汇价接近，基本达到管理层目的
* 人民币续升空间不大，短期料维持6.36-6.38区间整理
路透上海9月29日 - 人民币兑美元即期 周二早盘连四日走升，盘中一度逼近6.36关口，与中间价双创逾一周新高。交易员称，国庆长假临近，部分零售购汇需求仍不少，而人民币已升至近期波动区间顶部，且与离岸价差明显收窄，续升空间不大，短期料维持6.36-6.38区间整理。
他们并指出，离岸CNH 连续大涨之后今日小幅回落，目前两地价差已不足60个点子，基本达到管理层希望的汇价靠拢的汇改目标，预计价差再度大幅走阔的可能性亦有限。
“(离岸)昨天太猛了，有的头寸撑不住就平掉了，那边也有很多option(期权)头寸hedge(对冲)的时候，相应的也要sell spot(卖出)，从结果来看，两边靠拢的目的已经达到了。”一外资行交易员表示。
离岸CNH昨日大涨近400点子，一度触及6.3572元的一个半月新高，与在岸价差形成倒挂，这亦是8.11汇改以来首次出现。
另有市场分析人士指出，中国国家主席习近平出访美国期间，连续表态人民币不具持续贬值基础，同时美国对人民币加入SDR(特别提款权)也释出善意，令海外不少投机人民币续贬的仓位不得不平仓。
因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。
北京时间11:24，人民币兑美元 即期报6.3641元，上日收报6.369元。今日人民币兑美元中间价 报6.366元，上日中间价为6.3729元。人民币兑美元即期成交额 为84.13亿美元，上日半日为84亿美元。
全球汇市方面，日圆周二亚洲盘初全线走坚，受全球股市大跌引发的避险资金流动支撑，避险情绪严重拖累大宗商品货币。
新兴汇市方面，马币兑美元 周二一度跌至4.4700的17年新低，因对中国及全球经济状况的持续担忧打压风险偏好及亚洲货币。
中国外汇交易中心周二更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3640。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.579元,上日尾盘为6.5635元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3693/6.3698元, 上一交易日尾盘报6.3575元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”