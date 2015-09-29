版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 29日 星期二 12:05 BJT

《全球汇市》避险情绪升温支撑日圆全线持坚，大宗商品货币下滑

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1255 1.1243 0.11 -6.96 1.2097

美元/日圆 119.61 119.91 -0.25 0.13 119.68

欧元/日圆 134.62 134.81 -0.14 -7.30 144.78

美元/瑞郎 0.9721 0.9731 -0.10 -2.21 0.9941

英镑/美元 1.5160 1.5171 -0.07 -2.65 1.5573

美元/加元 1.3401 1.3398 0.02 15.35 1.1618

澳元/美元 0.6951 0.6989 -0.54 -14.90 0.8168

新西兰元/美元 0.6305 0.6324 -0.30 -19.14 0.7797

澳元/日圆 83.140 83.810 -0.80 -14.93 97.750

新西兰元/日圆 75.410 75.830 -0.55 -19.35 93.310

英镑/日圆 181.33 181.93 -0.33 -2.43 186.38

澳元/新西兰元 1.1018 1.1034 -0.15 5.24 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 刘秀红/杜明霞/徐文焰/孙茉莉; 审校 王丽鑫/于春红/许娜/高琦/李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐