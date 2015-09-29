《全球汇市》避险情绪升温支撑日圆全线持坚，大宗商品货币下滑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1255 1.1243 0.11 -6.96 1.2097
美元/日圆 119.61 119.91 -0.25 0.13 119.68
欧元/日圆 134.62 134.81 -0.14 -7.30 144.78
美元/瑞郎 0.9721 0.9731 -0.10 -2.21 0.9941
英镑/美元 1.5160 1.5171 -0.07 -2.65 1.5573
美元/加元 1.3401 1.3398 0.02 15.35 1.1618
澳元/美元 0.6951 0.6989 -0.54 -14.90 0.8168
新西兰元/美元 0.6305 0.6324 -0.30 -19.14 0.7797
澳元/日圆 83.140 83.810 -0.80 -14.93 97.750
新西兰元/日圆 75.410 75.830 -0.55 -19.35 93.310
英镑/日圆 181.33 181.93 -0.33 -2.43 186.38
澳元/新西兰元 1.1018 1.1034 -0.15 5.24 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/杜明霞/徐文焰/孙茉莉; 审校 王丽鑫/于春红/许娜/高琦/李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”