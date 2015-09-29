中国债市动态：避险情绪升温现券买气不减，多重利好支撑多头信心

路透上海9月29日 - 中国银行间债市周二现券买气不减，IRS亦小幅走低。交易员表示，境内外股市走势均偏弱，市场避险情绪升温，同时季末流动性充裕、国内经济下行压力不减等多重因素继续发酵，机构买气支撑下，10年国开债成交收益率逼近3.70%位置。

他们并表示，券商与基金等机构为近期市场参与主力，尽管国庆长假临近，但在看多情绪提振下，盘面交投仍显活络。

“情绪吧，股市不好，钱多，资金无处可去，就做多一波债呗。”华北一银行交易员表示，“大家普遍不看好股市，可能认为要深度回调，而且昨天欧美股市也是一片悲剧”。

他并认为，从参与机构看，临近月底了，很多银行都在忙于事务性工作、报表等，所以感觉基金和券商这一波行情参与的相对比较多。

剩余期限近10年的国开债150210最新报价 为3.7025%/3.6925%，上日尾盘为3.7375%/3.7300%。

上海一银行交易员表示，昨天公布的企业利润经济数据太差是根源，综合看债市基本没有什么利空因素，预计做多情绪还有望延续。

IRS方面，上述交易员指出，虽然七天回购利率因跨季因素上涨逾10个基点， 但利率互换短端基本持稳，长端则略下行。

外盘方面，美国股市周一收盘大幅下挫，可能成为四年来表现最差的季度，因投资者担心中国经济体质，以及美国升息的潜在影响；欧洲股市大幅收低，对矿商嘉能可债务的担忧与日俱增，令该股市值蒸发了三分之一。

此外，公开市场方面，央行周二逆回购较上周同期减量，本周小幅净回笼100亿元人民币；尽管时逢季末及国庆长假前夕，但资金面仍显宽裕，央行扶助顺势减力。