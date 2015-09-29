中国债市动态：避险情绪升温现券买气不减，多重利好支撑多头信心

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海9月29日 - 中国银行间债市周二现券买气不减，IRS亦小幅走低。交易员表示，境内外股市走势均偏弱，市场避险情绪升温，同时季末流动性充裕、国内经济下行压力不减等多重因素继续发酵，机构买气支撑下，10年国开债成交收益率逼近3.70%位置。
他们并表示，券商与基金等机构为近期市场参与主力，尽管国庆长假临近，但在看多情绪提振下，盘面交投仍显活络。
“情绪吧，股市不好，钱多，资金无处可去，就做多一波债呗。”华北一银行交易员表示，“大家普遍不看好股市，可能认为要深度回调，而且昨天欧美股市也是一片悲剧”。
他并认为，从参与机构看，临近月底了，很多银行都在忙于事务性工作、报表等，所以感觉基金和券商这一波行情参与的相对比较多。
剩余期限近10年的国开债150210最新报价 为3.7025%/3.6925%，上日尾盘为3.7375%/3.7300%。
上海一银行交易员表示，昨天公布的企业利润经济数据太差是根源，综合看债市基本没有什么利空因素，预计做多情绪还有望延续。
IRS方面，上述交易员指出，虽然七天回购利率因跨季因素上涨逾10个基点， 但利率互换短端基本持稳，长端则略下行。
外盘方面，美国股市周一收盘大幅下挫，可能成为四年来表现最差的季度，因投资者担心中国经济体质，以及美国升息的潜在影响；欧洲股市大幅收低，对矿商嘉能可债务的担忧与日俱增，令该股市值蒸发了三分之一。
此外，公开市场方面，央行周二逆回购较上周同期减量，本周小幅净回笼100亿元人民币；尽管时逢季末及国庆长假前夕，但资金面仍显宽裕，央行扶助顺势减力。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1512 早盘收报99.200元人民币，较上日结算价涨0.20%；10年期国债主力合约T1512 收报97.240元，较上日结算价涨0.32%。(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”