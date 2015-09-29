中国货币市场：主要回购利率窄幅波动，供给充足节前资金面无虞

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京9月29日 - 中国银行间市场周二主要回购利率 窄幅波动。受季末和国庆节长假因素推动，较长期限资金品种需求增多，但由于供给充足，整体市场流动性依然维持偏松态势，借入难度不大，节前资金面无虞。
部分非银机构反映14天期等跨季品种借入稍有难度，但他们认为，这只是季末和假期因素叠加导致的暂时性因素，跨季后应会有明显改观，并不担心短期流动性状况。
“还是比较松的，成交也比较活跃，隔夜和长一点期限的资金需求都有，但出的也比较多，都能满足，季末时点肯定会平稳度过了，没什么问题。”北京一银行交易员说。
她并称，预计国庆后资金面仍会维持平稳，央行今天14天逆回购虽对市场影响不大，但稳定了市场预期，短期流动性不用担心。
央行公开市场今日逆回购较上周同期减量，本周小幅净回笼100亿元人民币；尽管时逢季末及国庆长假前夕，但资金面仍显宽裕，央行扶助顺势减力。
一券商交易员则提到，市场总体资金面偏松，仅有结构性紧张态势，非银机构今日14天品种融出减少。
“今天隔夜较宽松，但跨季品种需求较多，尤其是14天，押信用债借入较加权要高出40到50个基点，...不过跨季后应该就好很多了。”该交易员说。
因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:07 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.8892 1.8899 -0.07
七天 2.3795 2.3347 +4.48
14天 2.7431 2.7251 +1.80
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 9.8150 1.0550 +876.00
七天 2.6000 3.0100 -41.00
14天 1.9750 2.1050 -13.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.8900 1.8900 +0.00
七天 2.5100 2.3500 +16.00
14天 2.7500 2.7500 +0.00
Shibor
其中:隔夜 1.9070 1.9100 -0.30
七天 2.4190 2.4310 -1.20
三个月 3.1530 3.1520 +0.10
----------------------------------------------------------(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”