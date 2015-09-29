中国金融：首批八家银行公布上海自贸区跨境同业存单发行计划

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海9月29日 - 在中国央行发布上海自贸区跨境同业存单操作指引后，包括四大国有银行在内的首批八家银行周二公布了相关发行计划，今年发行额度总计为250亿元人民币。
刊登在中国货币网的公告显示，上述八家银行包括工商银行 、农业银行 、中国银行 、建设银行 ，发行主体均为上海市分行。
此外，招商银行 、浦发银行 上海自贸区分行、光大银行 上海分行以及上海华瑞银行亦在列。
以下为各家银行2015年上海自贸区跨境同业存单发行额度明细（单位：亿元人民币）：
发行主体 发行计划额度
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工商银行 20
农业银行 50
中国银行 50
建设银行 50
浦发银行 30
招商银行 20
光大银行 20
上海华瑞银行 10
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合计 250
中国央行上海总部上周五下发上海自贸区跨境同业存单操作指引，在上海自贸区推出同业存单产品，允许符合条件的存款金融机构在自贸区内发行本外币同业存单，其中规定单期发行金额不得低于2,000万元人民币，单笔最低认购额度则应不低于1,000万元。 （完）
参看相关细节，请点选中国货币网 here (发稿 边竞；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”