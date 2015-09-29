香港金融：金管局将增发200亿港元外汇基金票据，因应银行需求

路透香港9月29日 - 香港金融管理局（HKMA）周二宣布，将增发总值200亿港元的外汇基金票据，以应付由于银行体系流动资金充裕，使银行对该等票据需求增加的情况。

该局称，增加短期外汇基金票据的供应，是为了应付银行在流动资金管理方面，对外汇基金票据的庞大需求。

是次增发外汇基金票据，将会以增加供应三个月期及六个月期票据的方式来进行。订于10月6日、13日、20日及27日投标的三个月期及六个月期外汇基金票据，将会分别增加总值30亿港元及20亿港元的数额。

据路透报价页面 显示，银行体系总结余周三将达3,459.41亿港元。

金管局在8月3日曾宣布分期增发200亿港元外汇基金票据，当时银行体系结余为3,106.75亿港元。由于港元走强，金管局9月1日以来多次向市场释出港元以平抑港元汇价，涉及共552.59亿港元，令银行体系总结余膨涨。

金管局预期在10月该四日增发外汇基金票据后，总结余将分别于10月7日、14日、22日及28日减少约50亿港元。

金管局称，是次增加外汇基金票据供应的安排，符合货币发行局制度的运作原则，原因是增发外汇基金票据只是货币基础的组成部分之间的转移，即由总结余转移至外汇基金票据及债券，而货币基础仍然由外汇储备提供十足支持。在增发外汇基金票据后，银行同业市场的流动资金仍会保持充裕，并预期这项安排不会对流动资金状况及利率水平造成任何重大影响。（完）

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