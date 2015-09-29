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亚洲 | 2015年 9月 29日 星期二 13:24 BJT

日本债市：日股挫跌推动公债上扬，两年券标售获强劲买需

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.005%

五年期公债 0.000% +0.0 0.055%

10年期公债 0.330% -1.5 0.345%

20年期公债 1.105% -1.5 1.120%

30年期公债 1.365% -2.0 1.385%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.32 +0.17 148.15

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚；审校 白云)

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