香港个股：香港电视网络下午停牌，以待司法覆核判决结果

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月29日 - 主要提供多媒体制作及内容分销的香港电视网络有限公司 周二称，其股份自下午停牌，以待司法覆核判决结果。
该公司于联交所一份声明称，旗下香港流动电视网络就通讯事务管理局的决定提出司法覆核，判决将于今天下午2时30分由高等法院颁布，故其股份自1时起停牌。
此前通讯事务管理局办公室决定，倘若香港流动电视网络采纳数码地面多媒体广播（DTMB）传送制式提供流动电视服务，将无权投入营运，除非该公司首先取得根据广播条例发出的本地电视节目服务牌照，向法庭申请司法覆核。
香港电视网络于2013年申请免费电视牌照失败后，以1.57亿港元购入中国移动 香港子公司及其综合传送者牌照，藉以DTMB制式传输节目，惟遭到通讯事务管理局叫停。
停牌前，该股跌3.16%，报1.84港元。大盘恒生指数 亦挫跌逾3%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”