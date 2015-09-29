香港个股：香港电视网络下午停牌，以待司法覆核判决结果

路透香港9月29日 - 主要提供多媒体制作及内容分销的香港电视网络有限公司 周二称，其股份自下午停牌，以待司法覆核判决结果。

该公司于联交所一份声明称，旗下香港流动电视网络就通讯事务管理局的决定提出司法覆核，判决将于今天下午2时30分由高等法院颁布，故其股份自1时起停牌。

此前通讯事务管理局办公室决定，倘若香港流动电视网络采纳数码地面多媒体广播（DTMB）传送制式提供流动电视服务，将无权投入营运，除非该公司首先取得根据广播条例发出的本地电视节目服务牌照，向法庭申请司法覆核。

香港电视网络于2013年申请免费电视牌照失败后，以1.57亿港元购入中国移动 香港子公司及其综合传送者牌照，藉以DTMB制式传输节目，惟遭到通讯事务管理局叫停。

停牌前，该股跌3.16%，报1.84港元。大盘恒生指数 亦挫跌逾3%。（完）

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