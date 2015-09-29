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亚洲 | 2015年 9月 29日 星期二 13:54 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美联储升息前景打压股市下滑

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* 美元/日圆下跌0.38%，欧元/美元上涨0.18%，澳元/美元跌0.53%，美元/马币上扬1.13%

* 日股日经指数跌3.81%，中国股市沪综指跌2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下挫2.2%，10年期美债收益率报2.0684%，伦敦期铜小跌0.5%

* 美联储官员就升息时机发出的信号不一

* 印度央行将指标利率调降50个基点至6.75%，降息幅度超过预期

(完)

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全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 白云)

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