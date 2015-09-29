中国经济：发改委批复北京、天津和深圳城轨建设规划，共计4,647.7亿元

路透北京9月28日 - 中国国家发改委日前批复北京城市轨道交通第二期建设规划（2015～2021年），天津城轨 第二期建设规划（2015～2020年），以及深圳城轨第三期建设规划（2011～2020年）调整方案，总投资共计4,647.73亿元人民币。

发改委网站刊登的通知称，为实现城市总体规划目标，支撑重点区域发展，构建综合交通体系，发挥轨道交通网络效益，提升服务保障水平，同意北京市城市轨道交通第二期建设规划，并根据实际情况将规划期限调整为2015～2021年。

发改委要求北京根据《京津冀协同发展规划纲要》要求，结合即将开展的北京市城市总体规划修改和京津冀城际铁路网规划，进一步完善线网规划。加强与河北省的沟通协调，落实平谷线线路走向、投融资和运营管理方案。

据北京城轨二期建设规划，2015～2021年建设12个项目，总长度262.9公里。预测2021年，北京市公共交通占机动化出行量比例为60%，轨道交通占公共交通出行量比例为62%。

本期建设项目总投资为2,122.8 亿元，其中资本金占40%，计849.12亿元，由北京市级财政资金解决。资本金以外的资金以国内银行贷款为主，并辅以多元化融资模式。

根据天津城轨二期建设规划，预测2020年，天津市公共交通占机动化出行量比例达到36%，轨道交通占公共交通出行量比例达到40%。项目总投资为1,794.33亿元，其中资本金占40%，计717.73亿元，由天津市区两级及滨海新区财政资金解决。资本金以外的资金利用国内银行贷款等方式解决。

深圳城轨三期建设规划调整方案预计到2020年，形成11条运营线路、总长434.9公里的轨道交通网络。项目总投资为730.6亿元，其中资本金占40%，计292.24亿元，由深圳市财政资金解决。资本金以外的资金利用国内银行贷款等融资方式解决。（完）

欲览详情，请点击发改委网站链接 www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/ (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)