中国企业：蚂蚁金服沿中国游客路线拓国际市场，最新落子新加坡和日本

路透上海9月29日 - 中国最大电子商务企业--阿里巴巴 关联企业蚂蚁金服的国际化步伐正在加速，蚂蚁金服旗下支付宝周二宣布分别涉足日本和新加坡市场。按其规划，五年内支付宝将在最受中国出境游客欢迎的主流国家和地区覆盖100万个境外商户，并服务1亿出境消费的旅客。

蚂蚁金服与日本商业巨头Recruit 周二联合宣布，支付宝正式打入日本市场并接入Recruit旗下拥有17.6万家商户的智能POS网络。未来中国游客在日本商户消费时，与在中国时一样用手机上的支付宝扫一扫就能轻松完成支付。

据公司新闻稿，蚂蚁金服还将与新加坡环球影城合作开发智能乐园，蚂蚁金服将负责移动智能技术的实施，提供人脸识别、移动支付等技术方案。作为合作第一步，双方将率先向游客提供支付宝购票、O2O（线上线下）消费、智能地图避开排队等候等服务。目前，新加坡环球影城已全面接入支付宝。

目前，在海外接入支付宝的线下商户已超过3万家。8月，支付宝与莎莎 达成战略合作，在香港100家莎莎门店全线支付支付宝支付，稍后，其又宣布，到明年底万豪酒店集团 旗下4,300多家酒店都将接受支付宝支付。

新闻稿称，在即将到来的黄金周，支付宝马上将启动位于韩国首尔明洞商圈、新加坡和香港的大型活动，届时三地将有近万家商户对支付宝用户推出特别优惠。

阿里巴巴与蚂蚁金服周二还宣布，双方将战略入股印度最大的移动支付平台Paytm。