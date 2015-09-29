国际油市：亚洲经济低迷令油价维持疲态，大宗商品类股暴跌

美国原油期货 报每桶44.40美元，跌0.03美元。

数据显示，估计库欣上周库存减少逾100万桶，令偏空气氛有所缓解。

“美国产量持续迅速下降，原油市场开启恢复平衡进程，”Energy Aspects研究员称，并补充道，这可能使美国第四季原油日产量下降至880万桶，低于之前预估的910万桶。

尽管北美油市前景趋紧，但全球前景仍然暗淡。油价等大宗商品近期大跌，其中原油期货自2014年6月以来已经跌去近60%。

供应方面，俄罗斯自然资源和生态副部长Denis Khramov周二表示，该国2015年石油产量料较去年略微增加至5.26亿吨，或日产量1,056万桶。

这相当于比去年增加100万吨，但低于俄罗斯经济部预估的5.305亿吨，再度表明无论是俄罗斯还是石油输出国组织(OPEC)中东主要产油国，他们迄今都不愿意限产以支撑油价。(完)

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