国际油市：亚洲经济低迷令油价维持疲态，大宗商品类股暴跌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美国原油期货 报每桶44.40美元，跌0.03美元。
数据显示，估计库欣上周库存减少逾100万桶，令偏空气氛有所缓解。
“美国产量持续迅速下降，原油市场开启恢复平衡进程，”Energy Aspects研究员称，并补充道，这可能使美国第四季原油日产量下降至880万桶，低于之前预估的910万桶。
尽管北美油市前景趋紧，但全球前景仍然暗淡。油价等大宗商品近期大跌，其中原油期货自2014年6月以来已经跌去近60%。
供应方面，俄罗斯自然资源和生态副部长Denis Khramov周二表示，该国2015年石油产量料较去年略微增加至5.26亿吨，或日产量1,056万桶。
这相当于比去年增加100万吨，但低于俄罗斯经济部预估的5.305亿吨，再度表明无论是俄罗斯还是石油输出国组织(OPEC)中东主要产油国，他们迄今都不愿意限产以支撑油价。(完)
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(编译 刘秀红/李爽 审校 王颖/张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”