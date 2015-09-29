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市场报道 | 2015年 9月 29日 星期二 14:44 BJT

《汇市简讯》欧元/美元反弹进入云区，对多头有利

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* 周一自100日均线反弹，今日并回探日线图云区

* 多头目标为9月18日高点1.1460

* 云区顶部/费波纳奇阻力位于1.1315/24

* 1.1324是1.1460至1.1105跌势的61.8%回档位

* 200日均线切入位1.1183目前提供支撑

* 技术图表：link.reuters.com/fyf75w

(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 白云)

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