澳洲股市：收低3.8%至两年低位，商品和能源类股大幅下挫

路透悉尼9月29日 - 澳洲股市周二下挫3.8%至两年低位，围绕中国经济放缓的担忧持续，对大宗商品和能源相关类股造成沉重打击。

指标S&P/ASX 200指数 下挫195.09点，收于4,918.4点，为2013年7月以来最低收盘水准，并且创8月24日以来最大单日百分比跌幅。该指标股指周一收高1.4%。

该指数第三季至今下跌近10%，可能录得2011年来最差季度表现。该指数9月迄今下跌5.5%，8月则下滑8.6%，为全球金融危机以来最大月度跌幅。