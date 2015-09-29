澳洲股市：收低3.8%至两年低位，商品和能源类股大幅下挫

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透悉尼9月29日 - 澳洲股市周二下挫3.8%至两年低位，围绕中国经济放缓的担忧持续，对大宗商品和能源相关类股造成沉重打击。
指标S&P/ASX 200指数 下挫195.09点，收于4,918.4点，为2013年7月以来最低收盘水准，并且创8月24日以来最大单日百分比跌幅。该指标股指周一收高1.4%。
该指数第三季至今下跌近10%，可能录得2011年来最差季度表现。该指数9月迄今下跌5.5%，8月则下滑8.6%，为全球金融危机以来最大月度跌幅。
S&P/ASX 200能源类股 跌6.7%，必和必拓 和力拓 分别跌6.4%和4.6%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”