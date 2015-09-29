新兴汇市：马币触及17年新低，避险情绪打压亚币全线下跌

马币为今年以来表现最差的新兴亚币。交易商称，负债累累的国有基金一马发展(1MDB)相关贪污及管理不善指控是其中一大拖累因素。而担任该基金顾问委员会主席的总理纳吉布否认有任何不当行为。

印度卢比 和印度股市 扳回部分跌幅，此前印度央行将指标利率下调50个基点，市场预期下调25个基点。

印度央行周二将指标利率调降50个基点，至四年半低点6.75%，降息幅度超过预期，在通胀处于纪录低位的情况下，此举有助于面临放缓危险的经济。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 119.44 119.93 +0.41 +0.18 119.66

坡元 1.4303 1.4287 -0.11 -7.29 1.3260

台币 33.292 33.292 +0.00 -4.73 31.718

韩元 1195.25 1194.70 -0.05 -8.03 1099.30

泰铢 36.42 36.29 -0.36 -9.67 32.90

菲律宾披索 46.89 46.79 -0.21 -4.63 44.72

印尼卢比 14700.00 14695.00 -0.03 -15.78 12380.00

印度卢比 66.07 66.04 -0.05 -4.60 63.03

马币 4.4685 4.4200 -1.09 -21.75 3.4965

人民币 6.3625 6.3690 +0.10 -2.49 6.2040

(完)

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