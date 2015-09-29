全球金市：铂金自2009年以来首次跌破900美元，受大众排放丑闻打击

“我们倾向于认为，在围绕排放和柴油汽车销售的担忧持续之际，铂金已超卖。”

“我们发现，排放立法有可能收紧，而欧洲汽车厂商更为谨慎，将加大对铂金的需求，这些都没有受到足够关注，”他说。

与此同时钯金 价格上涨，因投资者认为，在大众排放丑闻爆发之后，对汽油轿车的需求将增加。上周钯金创下7月中旬来最高。

现货金 下跌0.4%报1,127.16美元，连续第三日下跌，因担心美国利率或在今年上升。

亚洲股市跌至三年半低点，未能引发黄金避险买盘。

交易员将关注美国的经济数据，包括周五的非农就业数据。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1127.16 -4.49 -0.4

现货银 14.48 -0.08 -0.55

现货铂金 902.99 -13.01 -1.42

现货钯金 643.5 -0.5 -0.08

COMEX期金 1126.9 -4.8 -0.42

COMEX期银 14.5 -0.038 -0.26

汇率

欧元/美元 1.1269

美元指数 95.785

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化