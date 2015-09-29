全球金市：铂金自2009年以来首次跌破900美元，受大众排放丑闻打击

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“我们倾向于认为，在围绕排放和柴油汽车销售的担忧持续之际，铂金已超卖。”
“我们发现，排放立法有可能收紧，而欧洲汽车厂商更为谨慎，将加大对铂金的需求，这些都没有受到足够关注，”他说。
与此同时钯金 价格上涨，因投资者认为，在大众排放丑闻爆发之后，对汽油轿车的需求将增加。上周钯金创下7月中旬来最高。
现货金 下跌0.4%报1,127.16美元，连续第三日下跌，因担心美国利率或在今年上升。
亚洲股市跌至三年半低点，未能引发黄金避险买盘。
交易员将关注美国的经济数据，包括周五的非农就业数据。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1127.16 -4.49 -0.4
现货银 14.48 -0.08 -0.55
现货铂金 902.99 -13.01 -1.42
现货钯金 643.5 -0.5 -0.08
COMEX期金 1126.9 -4.8 -0.42
COMEX期银 14.5 -0.038 -0.26
汇率
欧元/美元 1.1269
美元指数 95.785
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
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(编译 李春喜/王洋; 审校 高琦/张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”