CNH动态：资金面愁云令香港银行同业隔夜拆息飙升至历史新高

金属期市：期铜受空头回补带动触及一周高位，市场聚焦下周中国数据
路透伦敦5月11日 - 期铜周四上涨，因基金削减空头押注，但升势持续性要看下周最大金属消费国－中国公布的工业活动和投资数据。
路透香港9月29日 - 中国内地“十一”黄金周将至及季结等因素，推高香港离岸资金利率不断飙升，其中银行同业隔夜拆息(HIBOR)定盘价周二已创下历史新高。
因资金面忧虑，离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)隔夜资金 周二午间报8.729%，创2013年6月以来的历史新高，其余短期利率亦在走高。市场人士指出，离岸市场9月底季末结算在即、加之中国央行CNH市场干预均促使资金价格走升。
“跨节资金对利率走高有些影响，年年如此，会推高50点（BP）左右，而央行在CNH即期市场干预也是推高利率走高一大因素。”一位外资银行交易人士称。
离岸CNH昨日大涨近400点子，一度触及6.3572元的一个半月新高，与在岸价差形成倒挂，这亦是8.11汇改以来首次出现。今日盘中波动剧烈， 先涨至盘中高点6.3584后又有所回跌，两地价差已在50个点子以内。
一位中资机构人士亦分析道，CNH短端利率居高不下与近期套利套汇盘平盘有一定关系，即杠杆头寸平盘过程中造成一定的CNH现金需求，引起短端CNH利率走升。
市场人士表示，离岸CNH市场近日频现干预身影，汇价明显反弹，与在岸价差由上周动辄500-600点差收窄至50个点子左右，甚至一度出现倒挂。
在反映市场实际需求的拆借市场，经纪商报价的离岸人民币银行间同业拆息 中隔夜品种 一度报3.80%，后稳定在3.00/4.00%，一月期报3.50/4.0%。
CNH HIBOR 隔夜利率定盘价为8.729%，亦较上交易日的3.383%涨势明显，而一周期 、两周期利率 亦在走高，一周期利率今日报6.915%，高于上日的4.943%，反映出市场对于9月末季结前的资金形势不敢大意。
因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。
“月底这两天离岸人民币资金均会明显紧张，不少机构都是提前准备好资金，导致拆借利率高企，不排除最近有银行开始上调短期人币存款定息。”一中资银行资金部门人士称。
同时间，美元/CNH远汇一年期掉期点子 报1,943/1,978；上日则在1,945，自月中起已小步攀升。
离岸人民币现汇 午盘报6.3672，较上日跌97点子或0.15%。盘中窄幅波动，在岸人民币兑美元 周二已连四日走升，盘中一度逼近6.36关口，与中间价双创逾一周新高。（完） (记者 赵红梅；审校 曾祥进)
路透伦敦5月11日 - 期铜周四上涨，因基金削减空头押注，但升势持续性要看下周最大金属消费国－中国公布的工业活动和投资数据。
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