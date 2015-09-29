日本股市：日经指数大跌4.1%，受中国担忧及大宗商品类股暴跌拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“目前还不能说股市是否已触底，因为很难预测企业估值。一旦有迹象显示中国经济放缓对企业获利的影响多大，可能就会出现逢低吸纳买盘。”
中国经济放缓对出口导向型经济的影响尤其严重，随着需求放缓，大宗商品企业遭受重创。
日经指数 大跌4.1%报16,930.84点，创1月中以来最低收位，这是8月24日以来最大单日跌幅，而且回吐了年初迄今的所有涨幅。
中型船运公司第一中央汽船公司 周二申请破产保护，债务约为1,200亿日圆。
该消息打压了其他因需求疲弱而很难获利的船运公司股价，东证海运分项指数 大跌6.4%。
商船三井 跌7.4%，川崎汽船 下滑6.9%。
中国数据不佳让钢铁等严重依赖中国需求的企业亦受到重创。
东证钢铁类股指数 跌6.1%，神户制钢 在下调财测后暴跌11%。
东证股价指数 跌4.4%至1,375.52，回吐年初迄今所有涨幅，所有33支成份股均下跌。JPX-日经400指数 下滑4.5%报12,312.62点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”