日本股市：日经指数大跌4.1%，受中国担忧及大宗商品类股暴跌拖累

“目前还不能说股市是否已触底，因为很难预测企业估值。一旦有迹象显示中国经济放缓对企业获利的影响多大，可能就会出现逢低吸纳买盘。”

中国经济放缓对出口导向型经济的影响尤其严重，随着需求放缓，大宗商品企业遭受重创。

日经指数 大跌4.1%报16,930.84点，创1月中以来最低收位，这是8月24日以来最大单日跌幅，而且回吐了年初迄今的所有涨幅。

中型船运公司第一中央汽船公司 周二申请破产保护，债务约为1,200亿日圆。

该消息打压了其他因需求疲弱而很难获利的船运公司股价，东证海运分项指数 大跌6.4%。

商船三井 跌7.4%，川崎汽船 下滑6.9%。

中国数据不佳让钢铁等严重依赖中国需求的企业亦受到重创。

东证钢铁类股指数 跌6.1%，神户制钢 在下调财测后暴跌11%。