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亚洲 | 2015年 9月 29日 星期二 15:35 BJT

更新版 1-《中国重要政经日程》--9月29日

(（新增习近平10月访英）)

==========================今日重要政经日程==========================

9/29（周二）

--由中国社会科学院城市发展与环境研究所、社会科学文献出版社主办的2015年中国城市发展高峰论坛暨《城市蓝皮书No.8》发布会上午9:00召开。

==========================近期重要政经日程==========================

9/30（周三）

--国务院台湾事务办公室上午10:00在国台办新闻发布厅举办例行新闻发布会。

10/19（周一）

--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)等数据。

10/20日（周二）

--第十七届中国国际矿业大会于天津举行，至23日。

*--20日至23日中国国家主席习近平对英国进行国事访问。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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