欧元债市：德债收益率下降，因西班牙消费物价大幅下滑

五年、五年远期损益平衡通胀率 盘旋在1.6%左右，这是判断市场长期通胀预期的一个主要指标。

“因能源价格下降而下滑的整体通胀指标应为欧元区明日出炉的通胀数据定调。我们预计整体通胀趋软，但核心通胀稳定，进一步支持市场对第二轮量化宽松的预期，”德国商业银行利率策略师Benjamin Schroeder称。

德国10年期公债收益率(殖利率) 降3个基点至0.57%，距离上周所及一个月低点近在咫尺。该收益率在不到一个月的时间内已经下降25个基点，主要受中国经济数据持续疲弱影响。

中国8月工业企业利润降幅扩至8.8%，创2011年有月度数据来最大单月降幅。

这导致大宗商品市场动荡，而该市场与全球通胀预期及发达国家公债收益率密切相关。

“对欧洲央行进一步放宽货币政策的呼声不会消散，因为鉴于德国通胀率初值趋于近零水准，对极低通胀率的担忧不应减退，”Helaba Landesbank Hessen-Thueringen策略师在一份报告中指出。

其他欧元区公债收益率跌1-3个基点不等。西班牙10年期公债收益率 守在六周低位，之前该国加泰罗尼亚地区的分离主义者在地区选举中获胜，赢得地区议会多数席位，但似乎这结果未能加强加泰罗尼亚脱离西班牙独立的可能性。

意大利计划周二发行高达80亿欧元的中长期债券。(完)

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