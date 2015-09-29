《全球汇市》避险情绪升温支撑日圆和瑞郎走强，大宗商品货币承压

许多投资人原本预期美联储将在今年底开始升息，但最近几位高阶官员的谈话令升息前景不明。

纽约联邦储备银行总裁杜德利(William Dudley)以及旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)均表态支持今年升息，但是芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯则是呼吁让利率维持在近零水准直到2016年年中。

美联储仍处在即将升息的轨道上，当实现2006年来首次升息时，分析师称重点在于其政策正常化的速度有多快。

“若美联储在近期升息，则短期内可能出现动荡，而本周五美国公布的非农就业数据则将带来事件风险，特别是若该数据被视为是排除/或证实10月升息时，”澳新(澳盛/ANZ)银行分析师团对在报告中写到。

“我们不愿排除这样的可能性，然而市场现实状况是升息速度比特定升息时点还重要，若美联储循序渐进，料将限制美债收益率的上涨压力。”

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1246 1.1243 0.03 -7.03 1.2097

美元/日圆 119.76 119.91 -0.13 0.25 119.68

欧元/日圆 134.64 134.79 -0.11 -7.29 144.77

美元/瑞郎 0.9724 0.9731 -0.07 -2.18 0.9941

英镑/美元 1.5181 1.5171 0.07 -2.52 1.5573

美元/加元 1.3408 1.3398 0.07 15.41 1.1618

澳元/美元 0.6973 0.6989 -0.23 -14.63 0.8168

新西兰元/美元 0.6339 0.6324 0.24 -18.70 0.7797

欧元/瑞郎 1.0935 1.0945 -0.09 -9.07 1.2026

欧元/英镑 0.7407 0.7406 0.01 -4.49 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4824 9.5131 -0.32 0.78 9.4688

美元/挪威克朗 8.5142 8.5228 -0.10 13.95 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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