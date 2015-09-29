《路透晚报》--9月29日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数大跌4.1%，受中国担忧及大宗商品类股暴跌拖累

日本股市周二跌逾4%，今年以来的表现转为下跌，因围绕中国经济放缓的担忧波及全球市场，而且大宗商品相关公司和航运商股票暴跌。日经指数大跌4.1%报16,930.84点，创1月中以来最低收位，这是8月24日以来最大单日跌幅，而且回吐了年初迄今的所有涨幅。东证股价指数跌4.4%至1,375.52，回吐年初迄今所有涨幅。

--中国股市：沪综指收跌逾2%，海外股市走弱给A股再添压力

沪综指收市下跌逾2%。分析师指出，长假临近A股市场本来成交清淡，而海外主要股市的普遍下跌亦影响到国内市场信心，抛压有些加重。大盘今天在明显低开后，一直呈现弱势震荡，成交依然处于低位。沪综指收报3,038.137点，跌62.619点或2.02%。上证A股今日成交1,694亿元人民币，上日的1,662亿元创逾10个月最低水平。

--香港股市：恒指大跌3%至两年低点，对全球经济放缓的担忧加剧

香港股市大跌3%至两年低点，因市场愈发担心全球经济增速急剧放缓，引发了抛盘，能源和商品类股的抛压尤其明显。恒生指数下跌3.0%至20,556.60点，创下2013年7月来最低收位。恒生国企指数也下跌3.0%至9,230.50点。

--汇市：避险情绪升温支撑日圆和瑞郎走强，大宗商品货币承压

日圆和瑞郎为今日汇市主要赢家，因避险情绪席卷全球市场。大宗商品相关货币受挫严重，在基本金属和原油价格大跌拖累下，澳元兑美元接近六年半低位。挪威克朗和加元走势也艰难。日圆兑美元涨0.4%至119.43日圆，瑞郎兑美元涨0.4%至0.9699瑞郎。欧元兑日圆和瑞郎均下跌，但兑美元上涨，日内上涨0.2%至1.1260美元。

--欧元债市：德债收益率下降，因西班牙消费物价大幅下滑

德国公债收益率(殖利率)下降，因最新数据显示，西班牙消费物价降幅是预期的两倍，中国经济放缓及大宗商品价格走软令整体通胀前景受抑。德国10年期公债收益率降3个基点至0.57%，距离上周所及一个月低点近在咫尺。其他欧元区公债收益率跌1-3个基点不等。

--国际油市：亚洲经济低迷令油价维持疲态，大宗商品类股暴跌

继前一交易日大跌近3%后，油价周二仍显疲弱，因围绕亚洲经济体质的担忧升温而且原油产量维持高位。嘉能可和来宝集团等大宗商品交易公司的股票遭受重创，而且日本一家航运公司申请破产，进一步印证能源及原材料价格暴跌正在触发一场整体行业的危机。0840GMT，布兰特原油期货报每桶47.75美元，回升0.41美元；美国原油期货报每桶44.81美元，扳回稍早跌幅，升0.38美元。

--全球金市：铂金自2009年以来首次跌破900美元，受大众排放丑闻打击

铂金跌破每盎司900美元，为2009年1月以来首见，因市场担忧大众排放作假丑闻将打击汽车行业的铂金需求。现货铂金一度跌至每盎司894.0美元，0839 GMT时扳回部分跌幅报902.45美元。现货金下跌0.4%报1,126.4美元，连续第三日下跌，因担心美国利率或在今年上升。

--金属期市：伦铜跌至一个月低点，嘉能可股价重挫惊吓市场

伦敦金属交易所(LME)期铜触及一个月最低，滑向上月所及六年低点，因对中国疲弱需求的担忧重挫矿业股，并削弱了对金属的支撑。0859GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小幅回升0.4%至每吨4,985.0美元，盘中创下8月底以来的最低水平每吨4,915.50美元。铜价正跌向4,855美元下方的2009年7月以来最低位。沪铜下跌2.5%至每吨37,760元人民币。上海期交所其他基本金属也下跌，沪镍跌2.6%。