纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦9月29日 - 以下为IRONFX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/英镑：周一飙升，升穿位于0.7400左右的关键阻力区域(目前转为支撑区域)。4小时图价格结构预示有短期上行趋势，因此偏多走势还将继续，有望测试心理位0.7500。整体趋势方面，8月21日突破0.7170后，中期前景转为看涨。而且升穿0.7400确认日线图即将出现更高的高点，证实中期看涨趋势。
欧元/美元：周一小幅走低，但触及支撑位1.1150后反弹并升穿阻力位1.1215(目前转为支撑位)。整体趋势方面，只要汇价波动于关键支撑位1.0800和心理价位1.1500之间，都将维持中性立场。只有突破了1.1500水平，才认定整体前景回归看涨。下行走势方面，跌穿1.0800关口有可能将前景转为看跌。
美元/日圆：昨日下跌，但仍维持在9月8日以来的横盘整理区间，即支撑位119.20至阻力位121.25之间。据此认为短线走势呈中性。只有跌穿119.20才能使近期前景转为看跌。整体趋势方面，8月24日的大跌预示双顶型态完成，中期前景转为看跌。因此，从116.00区域的回升可认为是修正期，汇价更有可能结束短期横盘整理，进入下行通道。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1255 1.1243 0.11 -6.96 1.2097
美元/日圆 119.88 119.91 -0.03 0.35 119.68
欧元/日圆 134.91 134.79 0.09 -7.10 144.77
美元/瑞郎 0.9707 0.9731 -0.25 -2.35 0.9941
英镑/美元 1.5174 1.5171 0.02 -2.56 1.5573
美元/加元 1.3416 1.3398 0.13 15.48 1.1618
澳元/美元 0.6967 0.6989 -0.31 -14.70 0.8168
新西兰元/美元 0.6334 0.6324 0.16 -18.76 0.7797
欧元/瑞郎 1.0925 1.0945 -0.18 -9.16 1.2026
欧元/英镑 0.7417 0.7406 0.15 -4.36 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.4666 9.5131 -0.49 0.61 9.4688
美元/挪威克朗 8.5027 8.5228 -0.24 13.79 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”