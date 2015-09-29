欧元/英镑：周一飙升，升穿位于0.7400左右的关键阻力区域(目前转为支撑区域)。4小时图价格结构预示有短期上行趋势，因此偏多走势还将继续，有望测试心理位0.7500。整体趋势方面，8月21日突破0.7170后，中期前景转为看涨。而且升穿0.7400确认日线图即将出现更高的高点，证实中期看涨趋势。

欧元/美元：周一小幅走低，但触及支撑位1.1150后反弹并升穿阻力位1.1215(目前转为支撑位)。整体趋势方面，只要汇价波动于关键支撑位1.0800和心理价位1.1500之间，都将维持中性立场。只有突破了1.1500水平，才认定整体前景回归看涨。下行走势方面，跌穿1.0800关口有可能将前景转为看跌。

美元/日圆：昨日下跌，但仍维持在9月8日以来的横盘整理区间，即支撑位119.20至阻力位121.25之间。据此认为短线走势呈中性。只有跌穿119.20才能使近期前景转为看跌。整体趋势方面，8月24日的大跌预示双顶型态完成，中期前景转为看跌。因此，从116.00区域的回升可认为是修正期，汇价更有可能结束短期横盘整理，进入下行通道。