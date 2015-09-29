欧洲个股：大众汽车新CEO称，已制定“全面”行动计划来解决柴油车问题

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透柏林9月29日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 的新任执行长穆勒(Matthias Mueller)表示，该公司已制定了一项“全面”行动计划，以确保其柴油车型能够达到尾气排放标准。
穆勒周一晚间在沃尔夫斯堡总部对公司高管发表讲话时说，大众汽车将在“未来几日”告诉客户对配备作弊软件的柴油车型进行改装，并在10月提供技术解决方案。
据路透所见的讲话稿显示，穆勒还说，大众汽车陷入困境的核心汽车部门未来将变得像豪车品牌奥迪和保时捷一样独立。(完) (编译 汪红英；审校 张荻)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。