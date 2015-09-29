欧洲个股：大众汽车新CEO称，已制定“全面”行动计划来解决柴油车问题

路透柏林9月29日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 的新任执行长穆勒(Matthias Mueller)表示，该公司已制定了一项“全面”行动计划，以确保其柴油车型能够达到尾气排放标准。

穆勒周一晚间在沃尔夫斯堡总部对公司高管发表讲话时说，大众汽车将在“未来几日”告诉客户对配备作弊软件的柴油车型进行改装，并在10月提供技术解决方案。