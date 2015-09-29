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货币新闻 | 2015年 9月 29日 星期二 16:11 BJT

欧洲个股：大众汽车新CEO称，已制定“全面”行动计划来解决柴油车问题

路透柏林9月29日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 的新任执行长穆勒(Matthias Mueller)表示，该公司已制定了一项“全面”行动计划，以确保其柴油车型能够达到尾气排放标准。

穆勒周一晚间在沃尔夫斯堡总部对公司高管发表讲话时说，大众汽车将在“未来几日”告诉客户对配备作弊软件的柴油车型进行改装，并在10月提供技术解决方案。

据路透所见的讲话稿显示，穆勒还说，大众汽车陷入困境的核心汽车部门未来将变得像豪车品牌奥迪和保时捷一样独立。(完) (编译 汪红英；审校 张荻)

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