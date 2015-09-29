金属期市：伦铜跌至一个月低点，嘉能可股价重挫惊吓市场

“当嘉能可传出不利消息时，人们会变得紧张，”Ayers Alliance的投资长Jonathan Barratt说。

0735GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.3%至每吨4,961.50美元，盘中创下8月底以来的最低水平每吨4,915.50美元。铜价正跌向4,855美元下方的2009年7月以来最低位。

沪铜 下跌2.5%至每吨37,760元人民币。上海期交所其他基本金属也下跌，沪镍 跌2.6%。

上海市场将因假期从周四开始休市一周。

对嘉能可可能削减铝和锌等金属库存的担忧，从而使供应增长，也拖累了金属价格。

中国国家发改委日前批复北京、天津和深圳城市轨道交通建设规划调，总投资共计4,647.73亿元人民币。

中国国家统计局周一公布，8月规模以上工业企业实现利润总额同比降幅创四年最高，因成本继续上升且产品价格继续下跌。 这是中国经济放缓的又一迹象，也加剧了市场悲观人气。

美国铝业 决定将公司一分为二，将加大其削减成本或关闭不盈利的熔炼产能的压力，因对中国产量的担忧日增且铝价跌至数年低点。

美国8月消费者支出强劲增长，一项衡量通胀的关键指标小升，反映出美国经济增长势头强劲，可能促使美联储在全球经济疲弱的大环境下开始升息。 (完)

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