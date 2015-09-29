路透基点：新海能源1.7亿美元再融资贷款吸引两家银行参贷--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市公司--新海能源集团有限公司的1.7亿美元三年期定期贷款在有限银团阶段吸引两家银行参贷。
该交易五家牵头行兼簿记行分别为国泰世华银行、星展银行、恒生银行、汇丰银行和新加坡华侨银行。意大利西雅那银行集团和台湾工业银行则以主办行身份参贷。
贷款可按美元或港元提取，综合收益300个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或香港银行同业拆息(Hibor)加码280个基点，平均期限为2.4625年。
一年宽限期满后，将分五次每半年不等额偿还：10%(第1-2次)、12.5%(第3-4次)和55%(第5次)。
贷款资金用于再融资及运营资本。
新海能源主要业务为销售液化石油气(LPG)和电子产品。上次入市贷款是在2014年10月，获1.05亿美元三年期定期贷款。此贷款最高综合收益308个基点，利率较Libor加码270个基点，平均期限2.83年。(完) (编译 刘秀红；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”