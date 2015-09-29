印度央行周二将指标利率调降50个基点，至四年半低点6.75%，降息幅度超过预期，在 通胀处于纪录低位的情况下，此举有助于面临放缓危险的经济。上周的路透调查显示，51位 分析师中只有一位预期央行将降息50个基点，45位分析师预计降息25个基点。 此前印度央行在今年已经三次降息，每次均为25个基点。 印度央行说明了进行如此大幅度降息的原因，称消费者通胀率有可能在5.8%，低于1月 的目标6%，部分原因在于政府努力抑制食品价格。 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周一称，欧洲央行现在讨论扩大资 产购买计划还为时过早，因为欧元区经济仍料将温和复苏。“就我看来，现在讨论扩大量化 宽松的具体措施还为时过早，”劳滕施莱格在米兰一个活动的间隙称，“就欧元区整体而言 ，经济温和复苏的基本情况依然未变。” 美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利称，联储仍有 可能在今年升息，并有望在明年实现通胀目标，早于其他许多决策者的预期。杜德利表示， 决策者在评估经济改善状况后，可能于10月升息。 旧金山联储总裁威廉姆斯表示，重要的是实施首次升息，具体时间并不是问题，他并称 绝对相信美联储在决定升息时有必要的工具。他并提到，我们不得不先升息，然后再重新评 估政策，而经济能应对升息进程的开始。 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯敦促联邦公开市场委员会(FOMC)较预期推迟升息， 他称需要看到‘真正的通胀上行动能的证据’才升息，并建议明年中可能是升息的合适时机 。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.75% 2015年8月25日降25基点 一年期贷款利率4.60% 2015年8月25日降25基点 台湾 重贴现率1.750% 2015年9月24日降12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.75% 2015年9月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 张明钧; 审校 高琦)