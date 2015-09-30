台湾货币市场：9月30日及本/下提存期资金预期变化一览表

路透台北9月30日 - 台湾货币市场周三和本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期5,308亿台币。 --103甲13期公债付息17.0625亿台币。 --100甲9期公债付息8.75亿台币。 **紧缩因素： --日本瑞穗银行交割5.38亿美元30年国际债。 --央行料发行存单。 --------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 1,494.7亿台币： 10/01 1,227.7亿台币 10/02 267.0亿台币 --公债还本付息共6.75亿台币。 10/02 103甲14期公债付息 6.75亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --营利事业所得税9月底暂缴，2014年营所税暂缴共1,357.71亿台币、2013年1,120.46 亿台币。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --------------------------------------------------------------- (下提存期) 宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)6,740.4亿台币： 10/05 3,833亿台币 10/06 5,732亿台币 10/07 2,352.5亿台币 10/08 2,398.5亿台币 10/09 724亿台币 10/12 7,071.3亿台币 10/13 1,937.5亿台币 10/14 4,817.5亿台币 10/15 5,903.8亿台币 10/16 572.5亿台币 10/19 524.0亿台币 10/20 5,479.5亿台币 10/21 1,458.3亿台币 10/22 1,917.5亿台币 10/23 646.5亿台币 10/26 53.0亿台币 10/27 31.0亿台币 10/28 25.0亿台币 10/29 12.0亿台币 10/30 0.0亿台币 11/02 40.0亿台币 11/03 1,211.0亿台币 --公债还本付息共25.556725亿台币。 10/15 102甲11期2息 3.75亿台币 10/15 103甲15期1息 4.306725亿台币 10/19 90甲7期14息 17.5亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --10/05：中央银行发行364天期定存单，金额1,500亿台币，2日标售。 --10/14：中央银行发行两年期定存单，金额300亿台币，13日标售。 --10/15：财政部发行104/13期五年公债，金额预定350亿台币，12日标售。 --10/26：财政部发行104/14期20年公债，金额预定300亿台币，21日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)