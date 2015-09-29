香港社会：机管局称将增借贷建机场第三跑道，并降机场建设费增竞争力

路透香港9月29日 - 香港机场管理局周二公布有关造价达1,415亿港元（按付款当日价格计算）的机场第三跑道系统的最新财务安排，该局决定将借贷比例由原来建议的38%增至49%，并降低备受争议向旅客征收的机场建设费水平，由原来划一收费，调整为按长、短途及舱位等级征收不同费用水平，以保持香港国际机场的竞争力。

机管局行政总裁林天福在发布会上称，1,415亿港元的工程费用透过三方面筹集：机场营运溢利、借贷及征收机场建设费，原来计划是各占三分之一，但经谘询行政会议及社会各界意见后，决定将借贷部份占比提升，并降低机场建设费。

他指出，在新方案下，香港政府全资拥有的机管局会将＂三跑＂的最高借贷，由530亿港元增至690亿元，占比升至49%，预计届时机管局的最高借贷对EBIDTA(除息、税、折旧及摊销前溢利)比率由3.1倍升至4.5倍。

若增加借贷比例，则将来向旅客收取的机场建设费比例将降至18%，机场溢利占比仍为33%。

林天福表示，修订后，机场建设费将由划一向每名使用机场的旅客收取180港元，改为按长短途及舱位等级征收。长途航班的头等及商务旅客收180港元，经济舱旅客收160港元；短途航班的头等及商务旅客收160港元，经济舱旅客收90港元。至于过境/转机旅客收费为70港元。

＂新收费下，将来70%旅客须付90港元以下，...新收费很有竞争力。＂他称。

林天福表示，在借贷方面，除了银行贷款外，其余大部份将透过发债筹集，包括零售债券、伊斯兰债券及向机构投资者发债。

机管局目前拥有与香港同等的＂AAA＂评级，林天福指出，投资级别有一定宽度，但相信机管局处于最高借贷时，仍能＂AAA＂评级。

机场第三跑道系统共涉及多项大型工程，包括填海、兴建3,800米长跑道、兴建一座可处理3,000万人次的客运廊、建造与目前第一及第二航站连接的运输系统。