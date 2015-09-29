基金观点：香港理财顾问料来年收入仅升0.5%，受撤资等影响--法储银

路透香港9月29日 - 法国Natixis 的分支--法储银环球资产管理周二称，随着近期全球市场波动及中国股市下跌，香港的理财顾问对未来12个月的业务增长前景持审慎态度，预期全年收入增幅只有0.5%，主要受客户持续撤资和盈利能力下降等因素影响。

法储银最新全球调查显示，受访的150名香港理财顾问对未来12个月的业务增长前景持审慎态度，预期全年收入增幅只有0.5%，明显低于一年前全球受访者预测的12.3%及香港受访者预测的18%。

“理财顾问认为客户持续撤资（63%，全球为48%）及成本增加/盈利能力下降（50%，全球为30%）是可能导致业务增长下降的主要原因。”调查并指出，驱动业务的第三重要因素为提高生产力/营运表现。

尽管股票和债券在投资组合中仍具价值，但83%的香港理财顾问认同，传统的投资组合配置（股票与债券比例为6:4）并非争取回报和管理投资风险的最佳方式。超过三分之二的香港理财顾问认为，取代传统的多元化配置和投资组合构建技巧是有必要的。

此外，受访的理财顾问普遍偏好主动式管理的投资多于被动式投资，原因包括前者可带来超额回报、涉猎新兴市场提供的机遇、投资于无相关性的资产类别或把握短期市况波动带来的获利机会。

法储银亚太区批发基金分销主管何俐亲称，“采用主动式管理的香港理财顾问比例较全球同业为高，另类投资、被动式和主动式投资各有作用，特别是当需要建构一个可以带来充足收入以应付生活和医疗开支的退休组合。”

资产配置方面，超过一半的香港理财顾问表示会建议客户缩短债券投资组合的存续期，其余45%受访者则会在加息时减持债券。约五分之二的理财顾问将增加股票的配置，超过三分之一的理财顾问将增持另类资产。

此次调查通过网络进行，访问对象为来自亚洲、欧洲、拉丁美洲、英国及美洲地区14个国家总共2,400名理财顾问。

法储银总部设于巴黎及波士顿，其于今年6月末的资产管理规模总计9,043亿美元。Natixis为法国第二大银行集团BPCE的附属公司。（完）