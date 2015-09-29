欧洲汇市：英镑小幅上涨，投资者关注英央行总裁卡尼的讲话

英国央行料将跟随美联储步伐，将利率水平从当前历史低位拉升。但是鉴于英国通胀率仍胶着在零水平，英国央行并不急于升息。投资者预计，该央行直到2016年下半年才会升息，该预期进一步加大了美元的吸引力。

“我们仍然认为英镑处于高估状态，”巴克莱外汇策略师Hamish Pepper称，“英国...未来数年面临非常紧缩的财政政策，所以英国升息的时点只会更晚。”

“而且这种紧缩状况将与公投带来的不确定性并存...我们认为市场并未完全消化这种不确定性。我们认为所有这些因素都将令英镑兑美元承压。”

英镑兑欧元 涨0.3%至0.7387，稍早前曾跌至0.7437，为8月初以来英镑最弱水平。

英国央行总裁卡尼定于1915GMT发表讲话。(完)

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