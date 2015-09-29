《汇市简讯》英镑/美元1.5157低点成为可靠支撑

0912GMT * 现汇周一跌破9月4日低点1.5164 * 但日线未能收在1.5164下方 * 仍倾向在1.5200做多，看好将会回升 * 1.5157为周一及今日盘中低点，提供有力支撑 * 未来几天1.5157会是个可靠支撑 * 技术图表 link.reuters.com/hag75w (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 张荻)