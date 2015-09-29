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市场报道 | 2015年 9月 29日 星期二 17:20 BJT

《汇市简讯》英镑/美元1.5157低点成为可靠支撑

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    * 现汇周一跌破9月4日低点1.5164
    * 但日线未能收在1.5164下方
    * 仍倾向在1.5200做多，看好将会回升
    * 1.5157为周一及今日盘中低点，提供有力支撑
    * 未来几天1.5157会是个可靠支撑
    * 技术图表 link.reuters.com/hag75w
    (完)
   
      
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 (编译 张明钧; 审校 张荻)

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