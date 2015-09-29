香港金融：金管局向交通银行香港分支授出银行牌照，即日生效

现时交行在香港以分行形式经营。根据发牌规定，在香港注册的申请机构的资本充足比率须至少维持在8%的水平，境外银行分行的资本充足比率主要由其注册地监管当局负责监管，因此有关分行不受这项规定限制。然而，实际上金管局一般要求有意在港开设分行的境外银行须至少维持8%的资本充足比率。