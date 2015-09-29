香港金融：金管局向交通银行香港分支授出银行牌照，即日生效

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月29日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，金融管理专员已根据《银行业条例》向交通银行 子公司交银香港有限公司授予银行牌照，今日生效。
金管局称，继交银香港获发给银行牌照后，香港的持牌银行数目为157间。
现时交行在香港以分行形式经营。根据发牌规定，在香港注册的申请机构的资本充足比率须至少维持在8%的水平，境外银行分行的资本充足比率主要由其注册地监管当局负责监管，因此有关分行不受这项规定限制。然而，实际上金管局一般要求有意在港开设分行的境外银行须至少维持8%的资本充足比率。
根据2015年7月号《银行家》杂志的资料，以一级资本计，交行是中国第五大及全球第十七大银行。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”