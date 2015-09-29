中国债市：天威英利10英利MTN1中票或无法如期兑付，连年亏损致资金不足

路透北京9月29日 - 中国光伏制造商--英利绿色能源 旗下保定天威英利新能源有限公司周二发布公告称，由于公司连续亏损，造成公司2010年度第一期中期票据10英利MTN 到期偿付存在不确定性。该期中票发行量10亿元人民币，期限五年，将于2015年10月13日到期。

该公司刊登在中国货币网的公告并显示，由于连续亏损，公司难以利用自身现金流覆盖即将到期的中期票据本息金额，公司计划通过关联方六九硅业有限公司处置闲置土地及厂房拆迁取得补偿资金约8.75亿元偿还部分本息，剩余资金通过其他途径解决。

但根据拆迁补偿工作进度，补偿资金到位时间与债券偿还时间错配，可能存在不能如期兑付中期票据的风险。

受过去几年光伏行业整体形势影响，光伏组件价格持续下降，天威英利虽通过多种努力使亏损面逐年收窄，但仍未转亏为盈。

该公司另一期中票11威利MTN 发行量14亿元，期限五年，到期日2016年5月12日。

此前，天威集团所发中票(11天威MTN2)在今年4月21日未能如期付息，成为银行间市场首个国企违约案例。

9月22日，中国第二重型机械集团及其子公司二重重装公告称，二重集团控股股东中国机械工业集团(国机集团)拟受让全部12二重集MTN1中票 和08二重债 。这使得中国又一起信用债违约风险在最后时刻化解。（完）