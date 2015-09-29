香港金融：AMTD与中民国际展开全面战略合作，并引入领睿资本为股东

路透香港9月29日 - 拥有长和股份 为策略性股东的AMTD尚乘集团周二称，该公司与中民国际展开全面战略合作，并引入另类资产管理机构领睿资本（L.R. Capital）为股东。

AMTD在一份声明中称，“中民国际与AMTD将发挥协同效应，引领国内资本在香港及海外展开投资业务，同时推动海外资本流入中国市场，为大中华区及亚洲区的投资者提供更全面、可靠的投资机会。”

AMTD于2003年由长和创立，其后经过多次股权调整，现时长和为AMTD的策略性股东。去年，AMTD引入摩根士丹利亚洲私募股权基金成为策略性股东。