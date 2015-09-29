香港金融：AMTD与中民国际展开全面战略合作，并引入领睿资本为股东

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月29日 - 拥有长和股份 为策略性股东的AMTD尚乘集团周二称，该公司与中民国际展开全面战略合作，并引入另类资产管理机构领睿资本（L.R. Capital）为股东。
AMTD在一份声明中称，“中民国际与AMTD将发挥协同效应，引领国内资本在香港及海外展开投资业务，同时推动海外资本流入中国市场，为大中华区及亚洲区的投资者提供更全面、可靠的投资机会。”
AMTD于2003年由长和创立，其后经过多次股权调整，现时长和为AMTD的策略性股东。去年，AMTD引入摩根士丹利亚洲私募股权基金成为策略性股东。
而中民国际为中国最大民营投资机构--中国民生投资股份有限公司旗下专注于海外投资的子公司。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”