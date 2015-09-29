更新版 1-香港个股：香港电视司法覆核败诉，通讯管理局重申须领电视牌照

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(新增司法覆核结果及通讯事务管理局回应)
路透香港9月29日 - 香港电视网络有限公司 针对通讯事务管理局决定提出司法覆核，周二遭到法院驳回，而通讯事务管理局重申，流动电视持牌人“入屋”服务须受规管，并领取相关牌照。
通讯事务管理局办公室发言人称，对法院判决表示观迎，并重申若流动电视服务持牌人在实质上，同时提供的电视服务拟供或可供由超过5千个指明处所组成的观众接收，（即所谓「入屋」服务），便须根据《广播条例》领取相关牌照，与其他传统免费/收费电视持牌人一样，受同一套发牌和制度规管，以保护儿童及社会道德。
发言人并称，通讯局与通讯办乐于协助香港流动电视网络，推出符合相关法例和其传送者牌照要求的流动电视服务。
香港电视网络今天下午停牌，以待司法覆核结果，停牌前，该股跌3.16%，报1.84港元。大盘恒生指数 亦挫3%。
司法覆核源于此前通讯事务管理局办公室决定，倘若香港电视子公司香港流动电视网络采纳数码地面多媒体广播（DTMB）传送制式提供流动电视服务，将无权投入营运，除非该公司首先取得根据广播条例发出的本地电视节目服务牌照，向法庭申请司法覆核。
香港电视网络于2013年申请免费电视牌照失败后，以1.57亿港元购入中国移动 香港子公司及其综合传送者牌照，藉以DTMB制式传输节目，惟遭到通讯事务管理局叫停。（完） (记者 雷美珍；审校 林高丽/曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”