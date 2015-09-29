更新版 1-香港个股：香港电视司法覆核败诉，通讯管理局重申须领电视牌照

(新增司法覆核结果及通讯事务管理局回应)

路透香港9月29日 - 香港电视网络有限公司 针对通讯事务管理局决定提出司法覆核，周二遭到法院驳回，而通讯事务管理局重申，流动电视持牌人“入屋”服务须受规管，并领取相关牌照。

通讯事务管理局办公室发言人称，对法院判决表示观迎，并重申若流动电视服务持牌人在实质上，同时提供的电视服务拟供或可供由超过5千个指明处所组成的观众接收，（即所谓「入屋」服务），便须根据《广播条例》领取相关牌照，与其他传统免费/收费电视持牌人一样，受同一套发牌和制度规管，以保护儿童及社会道德。

发言人并称，通讯局与通讯办乐于协助香港流动电视网络，推出符合相关法例和其传送者牌照要求的流动电视服务。

香港电视网络今天下午停牌，以待司法覆核结果，停牌前，该股跌3.16%，报1.84港元。大盘恒生指数 亦挫3%。

司法覆核源于此前通讯事务管理局办公室决定，倘若香港电视子公司香港流动电视网络采纳数码地面多媒体广播（DTMB）传送制式提供流动电视服务，将无权投入营运，除非该公司首先取得根据广播条例发出的本地电视节目服务牌照，向法庭申请司法覆核。