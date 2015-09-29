马来西亚期市：棕榈油连续第六日上涨，刷新15个月高位

路透雅加达9月29日 - 马来西亚棕榈油期货周二飙升，连续第六日上涨，刷新15个月高位，受分析师的多头预测、马币走弱和近期不利天气将抑制产量预期的众多因素提振。

指标12月棕榈油期货 收涨2.38%，报每吨2,450马币，早盘曾触及2,352的低点。

而午盘棕榈油一度触及2,460马币的2014年6月来的高位。

总体成交量为 72,597口，远超过日均交易量35,000口。

“午盘市场上涨，因有来自印度的消息，”一家外国大宗商品经纪商的交易员说，他指的是孟买一行业会议上著名分析师James Fry的评论。

“像James Fry这样的人物一直非常看空，突然转而看多，那些持仓的人注意到了。”

James Fry表示，到2016年中期毛棕榈油价格可能飙升40%至每吨700美元，因厄尔尼诺天气损及产量，以及印尼使用更多的基于棕榈油调和的生物柴油。

上述交易员表示，马币下滑也支持棕榈油。

对厄尔尼诺天气的担忧也提振市场价格。

“当前关键的因素是产量，”另一位交易员说，指的是近期干旱天气和雾霾对长期棕榈油产量的影响。

全球知名植物油分析师Thomas Mielke周一晚些时候表示，由于厄尔尼诺现象，明年全球棕榈油产量将下降一半。

美国12月豆油合约 在亚洲尾盘下跌0.66%。中国大连商品交易所1月豆油合约 下跌1.36%。(完)

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