亚洲橡胶：大跌至三周低点，受累于日股的跌势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京9月29日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周二下跌逾3%至三周低点，受一波卖盘打击，因在全球经济放缓担忧的背景下，日本投资者加入全球股市的卖家阵营。
TOCOM-3月期胶合约 <0#2JRU:>收盘跌6.1日圆，或3.6%至每公斤报164.5日圆(1.37美元)，稍早曾跌至9月7日以来的低点163.9日圆。
“隔夜上海期胶和全球股市大下跌，以及日经指数早盘的大幅下挫，都促发了盘初的卖潮，”Yutaka Shoji Co分析师Jiong Gu说。
日本股市周二跌逾4%，今年以来的表现转为下跌，因围绕中国经济放缓的担忧波及全球市场，而且大宗商品相关公司和航运商股票暴跌。
上海期交所交投最活跃的1月期胶 下跌370元人民币或3.2%，收于每吨11,255元人民币。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”