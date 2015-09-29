亚洲橡胶：大跌至三周低点，受累于日股的跌势

路透东京9月29日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周二下跌逾3%至三周低点，受一波卖盘打击，因在全球经济放缓担忧的背景下，日本投资者加入全球股市的卖家阵营。

TOCOM-3月期胶合约 <0#2JRU:>收盘跌6.1日圆，或3.6%至每公斤报164.5日圆(1.37美元)，稍早曾跌至9月7日以来的低点163.9日圆。

“隔夜上海期胶和全球股市大下跌，以及日经指数早盘的大幅下挫，都促发了盘初的卖潮，”Yutaka Shoji Co分析师Jiong Gu说。

日本股市周二跌逾4%，今年以来的表现转为下跌，因围绕中国经济放缓的担忧波及全球市场，而且大宗商品相关公司和航运商股票暴跌。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 下跌370元人民币或3.2%，收于每吨11,255元人民币。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 李春喜)