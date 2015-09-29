国际油市：亚洲燃料油价差保持不变，市场交投清淡

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡9月29日 - 亚洲燃料油价差周二连续第二日保持不变，成交清淡，因市场依旧库存过多。
“除非不得不卖出，否则没人会以贴水5美元的价格卖出，而买家只愿意接受6美元的水准，”一位在新加坡的交易员说。
“需求平平。需求的触发点通常在某些形式的供给扰乱，而不是需求的增加，”他表示。
交易员表示，市场有传闻称巴基斯坦和孟加拉国将增加燃料油进口，但两国受陆上物流和存储设施缺乏的限制。
另一位交易员说，新加坡的燃料油库存依旧充足，但对船用燃料油市场下半年将增长几乎没有乐观预期。
新加坡海事及港务管理局(MPA)的数据显示，相较于前几个月，8月到岸船舶数量几乎没有变化，即便是8月船用燃料油需求飙升至近430万吨。
“这个水平能持续么？我有点怀疑，”第一位交易员说。
新加坡现货市场上，摩科瑞以每吨222美元从贡沃买入20,000吨船期为10月25-29日的380-cst燃料油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”