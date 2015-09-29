国际油市：亚洲燃料油价差保持不变，市场交投清淡

路透新加坡9月29日 - 亚洲燃料油价差周二连续第二日保持不变，成交清淡，因市场依旧库存过多。

“除非不得不卖出，否则没人会以贴水5美元的价格卖出，而买家只愿意接受6美元的水准，”一位在新加坡的交易员说。

“需求平平。需求的触发点通常在某些形式的供给扰乱，而不是需求的增加，”他表示。

交易员表示，市场有传闻称巴基斯坦和孟加拉国将增加燃料油进口，但两国受陆上物流和存储设施缺乏的限制。

另一位交易员说，新加坡的燃料油库存依旧充足，但对船用燃料油市场下半年将增长几乎没有乐观预期。

新加坡海事及港务管理局(MPA)的数据显示，相较于前几个月，8月到岸船舶数量几乎没有变化，即便是8月船用燃料油需求飙升至近430万吨。

“这个水平能持续么？我有点怀疑，”第一位交易员说。

新加坡现货市场上，摩科瑞以每吨222美元从贡沃买入20,000吨船期为10月25-29日的380-cst燃料油。(完)

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