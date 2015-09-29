欧元债市：欧洲央行关注的通胀预期指标降至七个月低位，因德国CPI下跌

路透伦敦9月29日 - 欧洲央行密切关注的一个衡量市场通胀预期的指标周二触及2月来最低点，此前德国和西班牙数据暗示欧元区物价不会很快回升。

德国9月消费者物价指数(CPI)初值较上月下滑0.2%，为八个月来首次下跌，提升欧洲央行将采取进一步措施以刺激经济的机率。

稍早，西班牙9月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期下降1.2%，降幅为路透调查预期0.6%的降幅的两倍。

欧元区五年和五年远期损益平衡通胀率 下降至1.58%，这显示投资者在2020年对2025年通胀的预期，是欧洲央行密切关注的通胀预期指标。

这是该指标自2月来的最低位，尽管欧洲央行在3月推出1万亿欧元购债计划来刺激区内经济，许多市场人士预计央行未来几个月将扩大购债规模。

一年期欧元通胀互换 略高于零，反映金融市场预计欧元区没有通缩，但通胀亦不会回升。

“市场可能消化了很多通胀转弱的忧虑，”DZ Bank利率策略师Christian Lenk说。

“但无论如何，我们将听到更多有关欧洲(央行)将扩大量化宽松政策的讨论。”

德国10年期公债收益率(殖利率) 持稳在0.6%，欧元区经济景气指数改善，以及油价和欧洲股市回稳抵销了通胀数据的影响。

欧盟执委会周二公布，欧元区9月经济景气指数触及四年新高，好于预期。

西班牙10年期公债 收益率降至七周新低1.9%。