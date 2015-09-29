欧洲汇市：英镑触及五个月低位，静待英国央行总裁卡尼发表讲话

路透伦敦9月29日 - 英镑兑美元周二下滑至近五个月来最低，交易商关注今日稍晚英国央行总裁卡尼发表的讲话，从中寻找英国何时可能开始升息的线索。

英镑兑美元 跌最多0.4%，报1.5128美元，此为5月初来最低，因投资者押注英国央行升息将会晚于美联储。

英镑兑欧元 小跌0.1%，报0.7413英镑，稍早触及近五个月低位。

尽管德国通胀自八个月来首次下降，增加了欧洲央行可能采取进一步行以刺激经济的机率，但英镑兑欧元仍然下跌。

“似乎市场完全拒绝消化欧洲央行和英国央行尝试沟通的利率前景...虽然欧洲央行尝试高谈阔轮可能追加量化宽松计划，而卡尼提到加息，”RBC Capital Markets外汇策略部门主管Adam Cole说。

英国央行料将跟随美联储步伐，将利率水平从当前历史低位拉升。但是鉴于英国通胀率仍胶着在零水平，英国央行并不急于升息。投资者预计，该央行直到2016年下半年才会升息，该预期进一步加大了美元的吸引力。

英国央行总裁卡尼定于1915GMT发表讲话。

“我们仍然认为英镑处于高估状态，”巴克莱外汇策略师Hamish Pepper称，“英国...未来数年面临非常紧缩的财政政策，所以英国升息的时点只会更晚。”