欧洲汇市：英镑触及五个月低位，静待英国央行总裁卡尼发表讲话

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦9月29日 - 英镑兑美元周二下滑至近五个月来最低，交易商关注今日稍晚英国央行总裁卡尼发表的讲话，从中寻找英国何时可能开始升息的线索。
英镑兑美元 跌最多0.4%，报1.5128美元，此为5月初来最低，因投资者押注英国央行升息将会晚于美联储。
英镑兑欧元 小跌0.1%，报0.7413英镑，稍早触及近五个月低位。
尽管德国通胀自八个月来首次下降，增加了欧洲央行可能采取进一步行以刺激经济的机率，但英镑兑欧元仍然下跌。
“似乎市场完全拒绝消化欧洲央行和英国央行尝试沟通的利率前景...虽然欧洲央行尝试高谈阔轮可能追加量化宽松计划，而卡尼提到加息，”RBC Capital Markets外汇策略部门主管Adam Cole说。
英国央行料将跟随美联储步伐，将利率水平从当前历史低位拉升。但是鉴于英国通胀率仍胶着在零水平，英国央行并不急于升息。投资者预计，该央行直到2016年下半年才会升息，该预期进一步加大了美元的吸引力。
英国央行总裁卡尼定于1915GMT发表讲话。
“我们仍然认为英镑处于高估状态，”巴克莱外汇策略师Hamish Pepper称，“英国...未来数年面临非常紧缩的财政政策，所以英国升息的时点只会更晚。”
“而且这种紧缩状况将与(就英国是否留在欧盟的)公投带来的不确定性并存...我们认为市场并未完全消化这种不确定性。我们认为所有这些因素都将令英镑兑美元承压。”(完)
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