芝加哥期市：CBOT小麦在交投震荡中收低，等待USDA报告出炉

路透芝加哥9月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二在交投震荡中收低，交易商表示，在两份美国农业部(USDA)作物报告将在明日出炉前，他们调整小麦头寸。

近月12月小麦合约 留守在切入位于5美元的50日移动均线的支撑位之上。该合约交投在上日区间之内，凸显市场缺乏方向。

全球小麦供应充足和出口竞争激烈向CBOT小麦市场施压，限制了期价涨幅，而对黑海地区天气乾燥将妨碍冬麦发芽的忧虑则支撑市场。

交易商等待USDA的季度库存和小粒谷类作物报告在周三出炉。接受路透调查的分析师预计，截至9月1日，美国小麦库存为21.49亿蒲式耳，将为2010年来最高的9月1日库存水平。

至于小粒谷类作物报告，接受路透调查的分析师预计，美国2015-16年所有小麦产量达到21.33亿蒲式耳，和USDA上次预估的21.36亿蒲式耳基本一致。

USDA周一傍晚公布，美国2016/17年冬麦种植率为31%，不及市场预期，且低于35%的五年均值。

12月小麦合约结算价报每蒲式耳5.03-3/4美元，跌1-3/4美分。

今日CBOT小麦期货成交量预计为60,699口。(完)

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