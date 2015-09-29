纽约期市：期棉连涨第四日，因担心继续降雨将破坏作物

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约9月29日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周二连涨第四日，美国棉花种植区开始收割，最近降雨令投资者担心，但交易商表示，要对棉花产量造成真正严重影响可能需要进一步降雨。
“棉花离低位只差两百点，因担心降雨将对棉花产量造成破坏，”商品投资公司合作伙伴Ron Lawson称。
“不是担心目前的降雨。是担心在一个月内每个星期都降雨一次。这将会破坏棉花作物。”
ICE-12月期棉合约 收涨0.25美分，或0.4%，报每磅61美分。今日交投区间为60.55-61.25美分。
期货市场总成交量减少852口，至10,615口。数据显示，之前一个交易日未平仓合约增加1,483口，至184,804口。
美元指数 小跌0.08%，汤森路透核心商品CRB指数 上涨0.4%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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