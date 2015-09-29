国际油市：美国原油库存数据出炉前油价跳涨2%

* 布兰特和美国原油上涨约2%，在周一下挫近3%

* 结算后API公布库存意外大增，油价缩减涨幅

* 预计周三油市波动，因为月末/季末交易日且EIA公布库存数据

路透纽约9月29日 - 油价周二上涨近2%，因一些交易商预计最新一周美国原油库存将减少，同时其他交易商则押注库存将增加。

油价周二早盘上涨，因美股上涨，受助于消费者信心数据强劲。尽管美股回吐稍早录得的部份升幅，但油价仍保持上涨。

布兰特原油 上涨0.89美元，或1.9%，结算价报每桶48.23美元。

美国原油 收升0.80美元，或1.8%，结算价报45.23美元。

市场结算后，美国石油协会(API)公布，截至9月25日该周，美国原油库存增加460万桶，至4.578亿桶，接受路透调查的分析师预期为增加10.2万桶。库欣原油库存减少120万桶。

API库存数据公布后，美国原油期货大幅缩减涨幅。

美国能源资料协会(EIA)将在周三公布其周度原油库存数据。

上日美国原油和布兰特原油期货也下跌约3%，因股市下跌和中国经济数据疲弱。