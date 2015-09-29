国际油市：美国原油库存数据出炉前油价跳涨2%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 布兰特和美国原油上涨约2%，在周一下挫近3%
* 结算后API公布库存意外大增，油价缩减涨幅
* 预计周三油市波动，因为月末/季末交易日且EIA公布库存数据
路透纽约9月29日 - 油价周二上涨近2%，因一些交易商预计最新一周美国原油库存将减少，同时其他交易商则押注库存将增加。
油价周二早盘上涨，因美股上涨，受助于消费者信心数据强劲。尽管美股回吐稍早录得的部份升幅，但油价仍保持上涨。
布兰特原油 上涨0.89美元，或1.9%，结算价报每桶48.23美元。
美国原油 收升0.80美元，或1.8%，结算价报45.23美元。
市场结算后，美国石油协会(API)公布，截至9月25日该周，美国原油库存增加460万桶，至4.578亿桶，接受路透调查的分析师预期为增加10.2万桶。库欣原油库存减少120万桶。
API库存数据公布后，美国原油期货大幅缩减涨幅。
美国能源资料协会(EIA)将在周三公布其周度原油库存数据。
上日美国原油和布兰特原油期货也下跌约3%，因股市下跌和中国经济数据疲弱。
一些分析师预计，周三油市的波幅将比平常更大，因周三是9月和第三季的最后一个交易日。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”