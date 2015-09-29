美国债市：公债价格上涨，因股市和商品价格下跌

* 指标美国公债收益率触及一个月来最低水准

* 商品价格延续跌势

* 对全球经济成长的担忧持续

路透纽约9月29日 - 美国公债价格周二上涨，指标公债收益率触及一个月最低水准，因担心全球经济增长疲弱，拖累全球股市降至两年低位。

对经济成长放缓的忧虑拉低对风险较高的商品和股市的买兴，增加对避险公债的需求，且支撑对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能不会在今年稍晚升息的观点。

在周二早上美国消费者信心数据公布前，美国公债收益率降至日内低位。但在世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)公布9月美国消费者信心指数为103.0，超过预期后，公债价格遭到温和抛售。

部分商品市场扩大近期的跌幅，由铂金 领跌，价格触及六年半低位。

“(投资者)对商品和美联储都存在诸多忧虑，但每个人都在关注全球市场表现如何，”Cantor Fitzgerald美国公债分析师Justin Lederer说。

在纽约午后交易中，10年期公债 价格上涨10/32，收益率报2.057%，为8月26日来最低。

30年期公债 价格上涨7/32，收益率报2.859%，此前触及一个月最低2.841%。

投资者预计本周稍后将出炉的包括美国非农就业和ADP民间就业报告在内的美国经济数据将推动公债的走势。

此外，美联储主席叶伦和副主席费舍尔，以及美联储理事布雷纳德等联储官员将在本周稍后发表讲话。

纽约联邦储备银行总裁杜德利和旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯也暗示，他们支持美联储在年内升息。

能源、商品和股市走势反复在周二迄今主导了资金流，因投资者在对中国经济成长放缓作出反应。

尽管一些贵金属跌至数年低位，但包括原油和铜在内的其他主要商品价格在上日大跌后周二回稳。中国是主要的原油和铜进口国。

美国股市道琼斯工业指数和标准普尔500指数周二收盘小幅上涨，盘中走势波动，在一个多月动荡走势后，对全球经济体质的担忧令投资者保持谨慎。

-----------------------1931 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (+02/32) 0.645

五年期公债 100-01/32 (+08/32) 1.369

10年期公债 99-19/32 (+14/32) 2.046

30年期公债 100-18/32 (+15/32) 2.847(完)

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